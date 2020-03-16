Италия

"Россонери" раздумывают над вариантами в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

Милан может подписать кого-то из дуэта Алекс Мерет – Сальваторе Сиригу, если Джанлуиджи Доннарумма уйдет в другой клуб по завершению этого сезона, сообщает Football Italia.

Нынешний контракт Доннаруммы с Миланом истекает следующем летом и пока не известно, останется ли он в родном клубе. Агент игрока Мино Райола скептически относится к проекту Милана и владельцам клуба Elliott Management.

Мерет перебрался в Наполи из Удинезе летом 2018 года. По утверждению Football Italia, он обошелся неаполитанцам в 35 млн евро, однако сейчас исполняет лишь роль резервиста Давида Оспины.

Сиригу находится на хорошем счету в Торино, за который играет с 2017 года, однако предполагается, что он хотел бы еще раз попробовать себя в клубе побольше.

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