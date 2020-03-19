Англия

Английский футболист скончался в больнице после падения с лестницы.

Легендарный полузащитник Кардифф Сити Питер Уиттингем скончался в больнице после травм, которые он получил в результате падения с лестницы в одном из пабов, где он смотрел матч по регби.

На момент смерти английскому футболисту было всего 35 лет. Он отчаянно поборолся за жизнь с седьмого марта, когда произошел несчастный случай, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. У Уиттингема осталась жена и маленький сын.

"Потеря Питера будет болезненно воспринята нашим городом, болельщиками Кардиффа и всеми, кто когда-либо имел возможность познакомиться с этим человеком. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется в наших сердцах", — сказано в заявлении Кардиффа на официальном сайте.

За всю свою профессиональную карьеру Питер Уиттингем защищал цвета Астон Виллы, Кардиффа, Блэкберна, Дерби и Бернли. В рамках английской Премьер-лиги футболист провел 88 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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