Англия

Нидерландец рассказал о своем труднейшем оппоненте.

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум поведал о том, кто по его мнению был самым трудным соперником на поле в его карьере.

"Самым трудным оппонентом, против которого я играл, был Андрес Гуардадо. На ЧМ-2014 мы играли с Мексикой, было очень жарко, а он был моим соперником в тот день".

"Это был действительно жаркий день, но он просто продолжал бежать. Это было действительно трудно для меня, кроме того, это действительно хороший футболист".

"С мячом он был действительно великолепен. Было большой проблемой остановить его. Из-за сильной жары было сложнее, чем обычно, но в итоге мы все же выиграли тот матч", — сказал Вейналдум Goal.

Ранее нидерландский футболист рассказал об отношении футболистов к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу.