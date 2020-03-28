Англия

Менеджер уверяет, что вингер излечил болезнь.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что крайний полузащитник команды Каллум Хадсон-Одои, у которого ранее был обнаружен коронавирус, излечился от болезни.

"Я говорил с ним всю первую неделю, когда стало известно, что он заболел, и это было странное время. К счастью, у него не было слишком тяжелых симптомов, и мы рады, что Хадсон-Одои сумел преодолеть коронавирус", — цитирует Лампарда BBC.

Ранее и сам Хадсон-Одои подтвердил, что излечился от коронавируса. Также подобные хорошие новости сообщил менеджер Арсенала Микель Артета.

К слову, полузащитник Челси Мейсон Маунт нарушил установленный карантин, за что позже извинился.