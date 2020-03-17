Англия

Полузащитник Челси Мейсон Маунт сыграл в футбол со своим другом из Вест Хэма.

Несмотря на введенный в Челси карантин, Мейсон Маунт не удержался от того, чтобы сыграть со своим лучшим другом Декланом Райсом из Вест Хэма в футбольном центре неподалеку от Барнета в воскресенье, 15 марта.

В связи с этим Маунту пришлось приносить официальные извинения руководству клуба и товарищам по команде — сообщает Sky Sports.

Ранее в связи с обнаружением у Каллума Хадсона-Одои COVID-19 все игроки Челси отправились на самоизоляцию.

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