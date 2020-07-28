Англия

Football.ua собрал футболистов, которые начали блистать в стане "львов".

Астон Вилла в текущем сезоне преимущественно шла внизу турнирной таблицы и боролась за выживание. Вилланы имели все шансы вылететь, но смогли сохранить прописку в элитном дивизионе.

Такое вот положение команды, которая за последние два трансферных окна потратила на игроков 172 миллиона евро, заработав при этом всего лишь три. Однако чуть более десяти лет назад в жизни Астон Виллы привычным было шестое место. Команда вырастила и раскрыла довольно много хороших игроков, о которых мы поговорим в данном материале.

Джек Грилиш

Начнем с главного игрока текущего состава вилланов. Грилиш безусловный лидер команды и на поле, и в раздевалке. Не нужно быть скаутом, чтобы заметить то, что полузащитник существенно превосходит своих партнеров в классе и имеет все шансы пойти на повышение уже ближайшим трансферным окном. Грилиш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, но его проступок во время карантина может оттолкнуть Оле-Гуннара Солскьяера.

Джек начал карьеру в стане вилланов и лишь на один сезон ездил в аренду в Ноттс Каунти. Астон Вилле будет трудно заменить Грилиша, но, кажется, с его уходом придется скоро смириться, хоть контракт с англичанином и рассчитан до лета 2023 года.

Кристиан Бентеке

Бельгиец, очевидно, не является продуктом школы Астон Виллы, но позволил клубу заработать хорошие деньги и принес немало пользы непосредственно на футбольном поле. Бентеке перебрался в стан вилланов летом 2012 года за 8,8 миллиона евро. Нападающему потребовалось три года, чтобы заявить о себе и получить повышение.

49 голов и 12 результативных передач в 101 поединке привлекли внимание Ливерпуля, который заплатил 46,5 миллионов евро. В мерсисайдской команде дела пошли несколько хуже, но Кристиан Бентеке благодаря периоду в Астон Вилле открылся сполна и завоевал любовь болельщиков.

Стюарт Даунинг

Даунинг начинал карьеру в Мидлсбро и к моменту перехода в Астон Вилла уже имел имя в английском футболе. "Львы" заплатили за него 13 миллионов евро, а уже через два года продали в все тот же Ливерпуль почти в два раза дороже.

Как и у Бентеке, карьера в Ливерпуле не особо задалась, но "красные" на тот момент переживали не самый простой этап, а потому действительно показать себя во всей красе было довольно проблематично. Англичанин отметился семью голами и 12 результативными передачами в 91 поединке.

Эшли Янг

Янг тоже не является воспитанником "львов". Эшли перебрался в Астон Виллу в 2007 году за 13,2 миллиона евро. За четыре сезона англичанин отыграл 190 поединков, в которых отметился 37 голами и 59 результативными передачами — очень солидный показатель для классического флангового полузащитника не самый высококлассной команды лиги.

Такая статистика и бойцовский характер привлекли внимание Манчестер Юнайтед. Янг обошелся "красным дьяволам" в 18 миллионов евро. В составе манкунианцев Эшли успел поиграть на множестве позиций, стать капитаном команды, завоевать любовь своих фанатов и удостоился ненависти вражеских лагерей.

Джеймс Милнер

Судя по последним трем кандидатурам, никаких проблем с флангам у Астон Виллы в те годы не было. Милнер пришел в стан "львов" из Ньюкасла за 8,5 миллионов евро и, как и Стюарт Даунинг, смог раскрыться буквально за два сезона, чем вызвал интерес строящегося тогда Манчестер Сити.

"Горожане" выплатили за полузащитника 22 миллиона евро, а тот успел провести более двухсот поединков. Понятно, что Милнер — не игрок породы Давида Сильвы или Серхио Агуэро, но скорость, самоотдача и лидерские качества всегда ценились в Англии. После перехода в Ливерпуль у Милнера открылось второе дыхание и он по-прежнему важнейший игрок команды Клоппа.

Гарет Барри

Может быть, кто-то и не вспомнит Гарета Барри, но речь идет об игроке, который провел больше всего матчей в АПЛ. Полузащитник перебрался в Брайтон в совсем юном возрасте и постепенно добрался до основной команды. Барри провел 11 сезонов за Астон Виллу и отправился по тому же маршруту, что и Милнер - в Манчестер Сити.

Трансфер игрока обошелся "горожанам" в 13,9 миллионов евро. За Манчестер Сити он провел 175 поединков, являясь важнейшим звеном в центре поля. Барри довольно редко угрожал чужим воротам, но в своих прямых обязанностях был просто великолепен. В конце прошлого года 38-летний полузащитник подписал новый контракт с Вест Бромвичем.

Двайт Йорк

Уроженец Тринидад и Тобаго оказался в Астон Вилле в 1989 году и успел провести восемь с половиной сезонов перед тем как пойти на повышение. Пускай пробиться в основной состав получилось не сразу, а за 205 поединков Йорк забил 66 голов, сэр Алекс Фергюсон разглядел талант нападающего и забрал его в Манчестер Юнайтед.

Отдельного внимания достойна сумма трансфера — 19,25 миллиона евро. Для 1998 года это очень серьезное вложение, которое, впрочем, себя оправдало. Пускай, со временем успехи Йорка сошли на нет не только по футбольным причинам, а из-за проблем с дисциплиной, но Двайт, возможно, лучшее решение селекционной службы вилланов за очень долгий период.