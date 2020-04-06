Футболист хочет заключить новое соглашение на два года.
Антонио Конте и Оливье Жиру, Getty Images
06 апреля 2020, 15:39
Нападающий Челси Оливье Жиру не может найти точки соприкосновения со своими нынешними работодателями. Об этом сообщает Никола Скира.
Французский форвард, чей контракт с лондонцами истекает этим летом, хочет подписать новое соглашение на два года, а Челси предлагает всего лишь на один год.
За развитием событий активно наблюдает миланский Интер. Наставник "нерадзурри" Антонио Конте заинтересован в подписании 33-летнего футболиста, о чем сообщает источник.
Конте и Жиру вместе работали в Челси в период с января по июнь 2018-го. Под руководством итальянского специалиста нападающий отыграл 18 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.
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