Англия

Футболист хочет заключить новое соглашение на два года.

Нападающий Челси Оливье Жиру не может найти точки соприкосновения со своими нынешними работодателями. Об этом сообщает Никола Скира.

Французский форвард, чей контракт с лондонцами истекает этим летом, хочет подписать новое соглашение на два года, а Челси предлагает всего лишь на один год.

За развитием событий активно наблюдает миланский Интер. Наставник "нерадзурри" Антонио Конте заинтересован в подписании 33-летнего футболиста, о чем сообщает источник.

Конте и Жиру вместе работали в Челси в период с января по июнь 2018-го. Под руководством итальянского специалиста нападающий отыграл 18 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

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