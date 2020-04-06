Нападающий Челси Оливье Жиру не может найти точки соприкосновения со своими нынешними работодателями. Об этом сообщает Никола Скира.

Французский форвард, чей контракт с лондонцами истекает этим летом, хочет подписать новое соглашение на два года, а Челси предлагает всего лишь на один год.

За развитием событий активно наблюдает миланский Интер. Наставник "нерадзурри" Антонио Конте заинтересован в подписании 33-летнего футболиста, о чем сообщает источник.

Конте и Жиру вместе работали в Челси в период с января по июнь 2018-го. Под руководством итальянского специалиста нападающий отыграл 18 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

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