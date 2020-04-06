Англия

Форвард Тоттенхэма проведет время в войсках Южной Кореи.

Официальный сайт Тоттенхэма объявил, что Сон Хын Мин пройдет службу в армии.

27-летний футболист будет находиться в Южной Кореи месяц. В мае он вернется в Лондон, когда завершаться военные сборы.

Ныне Сон Хын Мин регулярно контактирует с врачами "шпор", чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.

В текущем сезоне Сон провел 21 матч в АПЛ: на его счету девять голов и восемь ассистов.

Ранее Сон стал первым азиатским футболистом, забившим 50 голов в АПЛ.

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