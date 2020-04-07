Англия

Защитник продолжит выступать за нынешнюю команду и в следующем сезоне.

Интерес к Чаглару Сеюнджю проявляют клубы из Премьер-лиги, в частности, Манчестер Сити.

"Горожане" продолжают искать замену Венсану Компани, который команду клуб прошлым летом.

Тем не менее, турецкий центрбек не намерен покидать "лис" во время трансферного окна.

"Я не думаю, что было бы правильно уходить из Лестера сейчас. Я провожу хороший сезон, сыграл 30 матчей и мне еще многому нужно научиться", — приводит слова Сеюнджю Fotomac.

Напомним, что Чаглар стал заменой Харри Магуайру, который перешел в Манчестер Юнайтед прошлым летом.

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