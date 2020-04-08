Англия

Валлийский наставник обошел стороной португальского бомбардира.

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз составил сборную, которая состоит из экс-игроков "красных дьяволов".

В нее вошли:

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.

Нападающие: Уэйн Руни, Оле-Гуннар Солскьяер.

Гиггз подчеркнул, что, по его мнению, лучшими игроками из этой команды являются Рой Кин, Пол Скоулз и Рой Кин.

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Примечательно, что не нашлось место для Криштиану Роналду. Португальский футболист выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, сумев выиграть множество трофеев. Также Роналду выигрывал Золотой мяч в составе "красных дьяволов".

Что касается Гиггза, он провел 927 матчей за МЮ, забил 161 гол и отличился 247 результативными передачами.

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