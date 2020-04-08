Валлийский наставник обошел стороной португальского бомбардира.
Роналду и Гиггз, Getty Images
08 апреля 2020, 00:22
Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз составил сборную, которая состоит из экс-игроков "красных дьяволов".
В нее вошли:
Вратарь: Петер Шмейхель.
Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.
Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.
Нападающие: Уэйн Руни, Оле-Гуннар Солскьяер.
Гиггз подчеркнул, что, по его мнению, лучшими игроками из этой команды являются Рой Кин, Пол Скоулз и Рой Кин.
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Примечательно, что не нашлось место для Криштиану Роналду. Португальский футболист выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, сумев выиграть множество трофеев. Также Роналду выигрывал Золотой мяч в составе "красных дьяволов".
Что касается Гиггза, он провел 927 матчей за МЮ, забил 161 гол и отличился 247 результативными передачами.
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