Англия

Голкипер скончался на 79-м году жизни.

Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

"Все в Челси сильно опечалены этой новостью. Наш бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье Питера и его друзьям".

К слову, вратарь имел второй результат в истории по количеству сыгранных матчей за "синих" — 729, уступая лишь Рону Харрису, у которого 795 поединков.

Бонетти выиграл в составе Челси три трофея: Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков.