Англия

Полузащитнику Манчестер Юнайтед удался шикарный гол в Кубке Англии.

14 марта 1999 года Манчестер Юнайтед встречался в Арсеналом в переигровке полуфинала Кубка Англии – в первой встрече команды не выявили победителя за 120 (!) минут, сыграв 0:0.

В этот раз команды забивали – на мяч Дэвида Бекхэма на 17-й минуте ответил на 69-й Деннис Бергкамп. Встреча перешла в экстра-таймы, а на 109-й минуте Райан Гиггз получил мяч на своей половине поля и сделал вот это:

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Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед и "красные дьяволы" вышли в финал, где их ожидал Ньюкасл.

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В решающем поединке Манчестер Юнайтед взял верх 2:0 благодаря голам Пола Скоулза и Тэдди Шерингема.