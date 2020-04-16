Англия

Защитник рассказал о ситуациях внутри команд.

Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр заявил, что игроки постоянно поддерживают связь с клубом, в том числе и в вопросе зарплат.

В первую очередь, ситуация в каждом клубе будет отличаться. У меня еженедельная дискуссия с руководством о том, как мы будем развиваться на фоне происходящего, как реагировать и что говорить".

"Мы продолжаем следить за ситуацией еженедельно, и каждую неделю мы будем оценивать и видеть, где мы находимся на сегодняшний день, и посмотрим, нужно ли нам что-либо делать в отношении сокращения заработной платы или отсрочек. Каждый клуб будет отличаться в этом компоненте, и я уверен, что каждый капитан клуба будет говорить об этом со своими боссами", — сказал Магуайр Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед больше не рассматривает Эдвина ван дер Сара на роль директора.