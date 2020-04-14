Англия

На эту должность претендуют Рио Фердинанд, Патрис Эвра и Даррен Флетчер.

Манчестер Юнайтед не рассматривает Эдвина ван дер Сара в качестве кандидата на должность футбольного директора — сообщает The Athletic.

Заместитель исполнительного директора Манчестер Юнайтед Эд Вудворд подыскивал на эту должность человека, ранее игравшего в команде и обладающего достаточным авторитетом. В пользу кандидатуры голландского экс-голкипера говорил и факт успешной работы на аналогичной должности в Аяксе.

Однако, как стало известно изданию, в настоящий момент "красные дьяволы" рассматривают три кандидатуры: Патриса Эвра, Рио Фердинанда и Даррена Флетчера.

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