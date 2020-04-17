Англия

Нападающий Монако допускает, что его товарищ по сборной Сенегала сменит клуб.

Садио Мане является одним из лидеров Ливерпуля, и время от времени СМИ связывают его с другими клубами – в частности, мадридским Реалом. Другой сенегальский форвард, Бальде Кейта, считает, что его соотечественник может покинуть Ливерпуль.

"Это зависит от многих вещей. Не знаю, что решил Садио. Через год-второй он может захотеть сменить обстановку. Не думаю, что Мане хочет до конца карьеры играть за Ливерпуль", — заявил Кейта AS.

"Садио – умный парень, он знает, как будет лучше для него, что он должен делать. Но с Реалом связывают многих игроков".

"Юрген Клопп очень любит Садио. Мане многое дал Ливерпулю, а Ливерпуль – ему. Должно быть очень привлекательное предложение, чтобы он сменил клуб".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.