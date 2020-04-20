Англия

Капитан поведал о целях команды.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр рассказал о целях команды на будущее, а также поведал о прогрессе под руководством Оле-Гуннара Солскьяера.

"С самого начала сезона вы могли видеть, что мы все больше похожи на единую команду. Вы видите, где мы хотим быть и куда мы хотим идти".

"Когда я впервые приехал в Манчестер Юнайтед , Оле сказал, что это процесс строительства, но мы доберемся до того места, где хотим быть. Я вижу, какой стиль он хочет привить команде".

"Нам не нравится бороться за места в зоне Лиге чемпионов, мы хотим бороться за титулы. Мы знаем, что многое еще предстоит сделать, но мы чувствуем, что находимся на правильном пути, и я уверен, что в конечном итоге мы доберемся до наших целей", — цитирует Магуайра Goal.

Ранее капитан "манкунианцев" заявил, что он поддерживает связь с клубов в вопросе о сокращении зарплат.