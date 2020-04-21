Англия

Полузащитник Челси рассказал, кто является кумиром для него.

Кристиан Пулишич является поклонником Луиша Фигу и Лионеля Месси.

"Мой первый кумир определенно Луиш Фигу. Я следил за ним еще, когда был маленький. У меня была с ним футболка, когда играл с моим отцом дома в футбол в подвале".

"Меня все называли Фигу. Это начал папа, иногда он меня так называет до сих пор".

О том, с кем хотел бы играть в Челси:

"Сложно выбрать. Фигу мой любимый игрок в детстве, а сейчас я не против Лионеля Месси в своей команде. Выберу обоих", — приводит слова Пулишича официальный сайт Челси.

Напомним, ранее Лионель Месси включил Кристиана Пулишича в свой список молодых игроков, которые в будущем станут топ-футболистами.

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