Англия

Бельгиец, похоже, покинет Тоттенхэм в межсезонье.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген практически подтвердил, что не станет продлевать действующий контракт с лондонцами, а отправится в другую команду.

"Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть Тоттенхэм или же другая команда".

"Это должен быть клуб с амбициями. Я хочу играть в Европе, так как для меня важна сборная. Я хочу играть в топ-чемпионате и изучать другой язык. Испания и Италия — это варианты. И продолжительность контракта также сыграет свою роль", — сказал Вертонген Play Sports Kot.

Ранее сообщалось, что у бельгийского футболиста уже на руках есть три предложения от итальянских команд.