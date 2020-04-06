Италия

У футболиста летом истекает контракт со "шпорами".

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, по всей видимости, в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку спустя восемь лет пребывания в Северном Лондоне.

По информации La Gazzetta dello Sport, после того как 32-летний центральный защитник отказал Тоттенхэму в подписании нового контракта, активнее в направлении бельгийца стали работать Наполи, Рома и Интер.

Эти три клуба в ближайшее трансферное окно поборются между собой за право подписать Вертонгена в статусе свободного агента.

В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей во всех турнирах за "шпор", в которых забил два гола и сделал результативный один пас.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.