Англия

Француз вспомнил свой период пребывания в Ливерпуле.

Бывший футболист Ливерпуля Флоран Синама-Понголь рассказал о конфликте между Стивеном Джеррардом и Эль-Хаджи Диуфа в 2003-м году.

"Все случилось в перерыве предсезонного матча. Между Диуфом и Джеррардом состоялась драка. Я был в полном шоке. Можете себе представить – молодые игроки видят это и думают, что профессионалы так ведут себя на этом уровне? Во время перерыва в раздевалке Стивен говорит ему: "Ты должен пасовать", после чего Диуф просто взорвался".

"Диуф плохо знал английский язык. Джеррард подошел к нему и начал оскорблять Диуфа, говоря: "Эй ты, подонок". Диуф не мог ответить, поэтому он встретил Жерара Улье (тренера Ливерпуля – прим. редакции) и сказал: "Передай ему, что я [поимею] его мать", — заключил Флоран.

Отношения Джеррард и Диуфа оставались натянутыми долгое время. Футболисты конфликтовали даже после ухода Диуфа в Болтон в 2004-м.

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