Англия

Бразилец рассказал о жизни в стане "манкунианцев".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред заявил, что наибольшую помощь в команде ему оказал тренер и экс-хавбек клуба Майкл Каррик.

"Он очень помог мне в этом процессе адаптации и трансфера. Он парень, который был моим кумиром в клубе и был отличным игроком на той же позиции, что и я".

"Ежедневно Каррик мне очень помогает, всегда разговаривая со мной. После тренировки мы всегда делаем небольшую работу, чтобы дополнить ее. Он тренер, который понимает игру, ведь он сам через все это прошел".

"Майкл имеет огромное значение для меня в Юнайтед, и я ему очень благодарен", — цитирует Фреда Goal.

Ранее о целях и задачах "красных дьяволов" рассказал защитник и капитан команды Гарри Магуайр.