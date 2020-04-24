Англия

Экс-капитан Челси рассказал, как тяжело команда переносила уход Особенного в 2007 году.

Жозе Моуриньо выиграл два чемпионства, Кубок Англии и два Кубка лиги в свой первый период в Челси, однако затем был уволен после неудачного старта в сезоне-2007/08. Тогдашний капитан "синих" Джон Терри признается, что то был очень тяжелый удар для команды.

"Мы все плакали. Это был один из тех моментов, когда слухи об этом витают в воздухе, мы тоже выступали не лучшим образом в чемпионате… А затем он подошел и сказал: "Это все. Меня уволили". Жозе повернулся и обнял каждого", — рассказал Терри Sky Sports.

"Взрослые мужчины плакали навзрыд. Мы думали: "Что теперь с нами будет?". Жозе был для нас как отец, он наставлял нас".

"Мы даже говорили с руководством: "Послушайте, мы хотим, чтобы Жозе остался. Это жестокое решение, он лучший, с кем мы работали". Но увы, решение уже было принято".

"Он был очень требователен к команде, часто подталкивал нас к пределу возможностей. Ты понимаешь, зачем он делал то, что делал, только когда заканчиваешь карьеру".

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