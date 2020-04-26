Англия

Главный тренер сборной Бельгии похвалил полузащитника Манчестер Сити.

Роберто Мартинес высокого мнения о хавбеке сборной Бельгии Кевине де Брюйне.

"Де Брюйне был многообещающим игроком в Генке, у него был сложный период в Челси. Сложности сделали его сильнее".

"Работа с Пепом Гвардиолой – лучший момент в его карьере. Никто не контролирует пространство лучше него, немногие игроки могут исполнять пасы так точно и своевременно, как Кевин".

"Он очень зрелый и обладает эмоциональным интеллектом, чтобы играть так, как на Сантьяго Бернабеу", — приводит слова Роберто Мартинеса Goal.com.

Ранее де Брюйне рассказал об одноклубнике мечты.

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