Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы в Ман Сити

Англия

Испанец может заменить Микеля Артету в тренерском штабе "горожан".

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола находится в поисках помощника после того, как его штаб покинул Микель Артета, возглавивший Арсенал.

Одним из претендентов на данную должность является соотечественник Пепа Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com.

Источник информирует о том, что Гвардиола всерьез заинтересован в кандидатуре Алонсо и рассчитывает, что тот ответит согласием.

Ныне Хаби Алонсо работает главным тренером молодежной команды Реал Сосьедад. Контракт с баскским клубом рассчитан до 2021 года.

Гвардиола-тренер работал с Алонсо-игроком в Баварии в период с 2014-го по 2016-й. Тогда испанцы выиграли с "ротен" две Бундеслиги и один Кубок Германии.