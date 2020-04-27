Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы в Ман Сити

Испанец может заменить Микеля Артету в тренерском штабе "горожан".
Хосеп Гвардиола и Хаби Алонсо, Getty Images
27 апреля 2020, 16:37
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола находится в поисках помощника после того, как его штаб покинул Микель Артета, возглавивший Арсенал.
Одним из претендентов на данную должность является соотечественник Пепа Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com.
Источник информирует о том, что Гвардиола всерьез заинтересован в кандидатуре Алонсо и рассчитывает, что тот ответит согласием.
Ныне Хаби Алонсо работает главным тренером молодежной команды Реал Сосьедад. Контракт с баскским клубом рассчитан до 2021 года.
Гвардиола-тренер работал с Алонсо-игроком в Баварии в период с 2014-го по 2016-й. Тогда испанцы выиграли с "ротен" две Бундеслиги и один Кубок Германии.
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