Англия

Футболист заявил, что не контактировал с наставником "сливочных" во время своей аренды в Лондоне.

Хавбек мадридского Реала Дани Себальос, находящийся ныне в аренде в лондонском Арсенале, рассказа о том, с кем из представителей Реала он держит связь.

"Зидан? Я не разговаривал с ним с того момента, как покинул Мадрид. Мне кажется, он должен концентрироваться на тех игроках, которые сейчас есть в команде. Мне звонили спортдир Эмилио Бутрагеньо, исполнительный директор Хосе Анхель — они ждут меня. Мне звонили из медицинского штаба, когда я получил травму. Также я общаюсь и с игроками".

"Когда ты попадаешь в Реал, то осознаешь насколько велик этот клуб. Не только с точки зрения футбола, но и с точки зрения личных качеств людей, находящихся там", — приводит слова испанца Movistar.

Ранее Себальос также выразил мнение насчет перспектив своего нынешнего наставника Микеля Артеты.

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