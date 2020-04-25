Испанский хавбек лестно высказался о работе с Микелем Артетой.
Дани Себальос и Микель Артета, Getty Images
25 апреля 2020, 08:10
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, выступающий на правах аренды за Арсенал, высказался о работе под руководством Микеля Артеты в стане "канониров". Кроме того, испанец назвал наставника Манчестер Сити лучшим тренером в истории футбола.
"Я очень доволен Артетой. Он учился у того, кто, возможно, является лучшим тренером в истории футбола. У Микеля есть несколько основных концепций и менталитет победителя. Думаю, вскоре он станет одним из лучших тренеров в Англии", — заявил Себальос в интервью телеканалу DAZN.
В текущем сезоне Дани Себальос провел 24 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами. Ранее испанский хавбек рассказал о своем будущем в Арсенале.
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