Англия

Испанский хавбек лестно высказался о работе с Микелем Артетой.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, выступающий на правах аренды за Арсенал, высказался о работе под руководством Микеля Артеты в стане "канониров". Кроме того, испанец назвал наставника Манчестер Сити лучшим тренером в истории футбола.

"Я очень доволен Артетой. Он учился у того, кто, возможно, является лучшим тренером в истории футбола. У Микеля есть несколько основных концепций и менталитет победителя. Думаю, вскоре он станет одним из лучших тренеров в Англии", — заявил Себальос в интервью телеканалу DAZN.

В текущем сезоне Дани Себальос провел 24 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами. Ранее испанский хавбек рассказал о своем будущем в Арсенале.

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