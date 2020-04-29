Футболист лестно охарактеризовал аргентинца.
Джордан Хендерсон и Лионель Месси, Getty Images
29 апреля 2020, 13:22
Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон рассказал о том, что намеренно не просил футболку Лионеля Месси, держа в уме слова своего экс-наставника Роя Кина.
"На Камп Ноу я впервые играл против Месси. Вживую его игра выглядит совсем другой, чем по телевизору. Лео – очень быстрый, я до сих пор не могу поверить, что он сумел забить тот штрафной. Думал ли я просить его футболку? Нет, я никогда этого не делал".
"Когда-то Рой Кин сказал мне, что просить чью-то футболку – признак слабости. Те его слова я запомнил. Я вернулся домой с футболкой Луиса Суареса, с которым выступал за Ливерпуль", — цитирует англичанина The Sun.
Напомним, после поражения 0:3 на Камп Ноу Ливерпуль сумел совершить камбек в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 (4:0) и добыть путевку в финал турнира, в последствии выиграв его.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.