Англия

Футболист лестно охарактеризовал аргентинца.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон рассказал о том, что намеренно не просил футболку Лионеля Месси, держа в уме слова своего экс-наставника Роя Кина.

"На Камп Ноу я впервые играл против Месси. Вживую его игра выглядит совсем другой, чем по телевизору. Лео – очень быстрый, я до сих пор не могу поверить, что он сумел забить тот штрафной. Думал ли я просить его футболку? Нет, я никогда этого не делал".

"Когда-то Рой Кин сказал мне, что просить чью-то футболку – признак слабости. Те его слова я запомнил. Я вернулся домой с футболкой Луиса Суареса, с которым выступал за Ливерпуль", — цитирует англичанина The Sun.

Напомним, после поражения 0:3 на Камп Ноу Ливерпуль сумел совершить камбек в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 (4:0) и добыть путевку в финал турнира, в последствии выиграв его.

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