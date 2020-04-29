Англия

В 1970 году "горожане" стали победителями Кубка обладателей кубков.

Манчестер Сити после покупки клуба бизнесменами из Объединенных Арабских Эмиратов в 2008 году ставит себе цель выиграть Лигу чемпионов. Однако до сих пор единственным триумфом "горожан" в Европе остается Кубок обладателей кубков-1970.

29 апреля 1970 года Манчестер Сити в Вене обыграл польский Гурник из Забже – 2:1. Голами в составе англичан отметились Нил Янг и Фрэнсис Ли.

Парадоксально, но финал еврокубка огромная часть жителей Великобритании не увидела. В тот вечер Челси и Лидс встречались в собой в переигровке финала Кубка Англии, и именно эту игру выбрали для показа на двух из трех тогдашних телеканалов страны, BBC One и ITV. К слову, ставка на финал внутреннего кубка себя окупила – матч собрал аудиторию в 28,5 млн человек, что и поныне остается пятым среди самых массовых событий в истории британского ТВ (на первом месте финал ЧМ-1966, на втором – похороны принцессы Дианы).

Однако финал вживую посмотрели четыре тысячи болельщиков Сити, которые проделали ради этого путь более, чем в полторы тысячи километров. Они поддерживали команду весь матч, даже несмотря на проливной дождь.

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