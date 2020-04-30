Англия

Главный тренер Саутгемптона рассказал о том, что происходило после унизительного поражения от Лестера.

Саутгемптон по ходу нынешнего сезона проиграл Лестеру 0:9 в матче Премьер-лиги. Несмотря на этот результат, "святые" оставили на посту менеджера Ральфа Хазенхюттля и со временем выбрались из зоны вылета.

"Я благодарен клубу и команде, которые поддерживали меня в тот момент. Я сказал клубу, что на их месте уволил бы меня. Но мне ответили, что знают, сколько я делаю для клуба и уверены, что мы найдем способ все исправить", — рассказал Хазенхюттль Sky Sports.

"Впервые за свою карьеру у меня было все действительно плохо. Мы проиграли 0:9, а наш следующий матч был против Манчестер Сити. Обычно в таких ситуациях ты не получаешь шанс все исправить, назначают другого тренера".

"После матча я получил СМС от Алекса Фергюсона. Мы не были знакомы. Если бы мы не проиграли 0:9, то мы бы с ним никогда и не связались. Так что это был положительный момент в данном результате. Мне это действительно помогло".

После 29 туров Саутгемптон занимает 14-е место в таблице, опережая зону вылета на семь очков.