Англия

Испанец вспомнил важнейший эпизод в истории турнира.

Бывший полузащитник Челси Сеск Фабрегас вспомнил поединок четырехлетней давности, в котором "синие" сыграли вничью с Тоттенхэмом, что позволило Лестеру стать чемпионами АПЛ.

"Четыре года назад мы выиграли АПЛ. Для Лестера", — написал испанский хавбек в своем Twitter.

Напомним, второго мая 2016 года Челси в родных стенах принимал Тоттенхэм в рамках 36-го тура. На тот момент, "шпоры" были главным конкурентом Лестера в гонке за титул, но потеря очков сделала бы "лис" недосягаемыми.

Тоттенхэм, несмотря на то, что побеждал "синих" в два мяча после первого тайма, не сумел удержать преимущество, сыграв 2:2, подарив Лестеру первый в их истории титул АПЛ.