"Джаллоросси" готовы отпустить армянина за 10 млн фунтов.
Генрих Мхитарян, Getty Images
04 мая 2020, 11:28
Лондонский Арсенал готов расстаться с Генрихом Мхитаряном за 10 млн фунтов. Об этом сообщает Sport Mole.
Аппетиты "канониров" значительно снизились в условиях карантина и желаемые ранее 18 млн фунтов за игрока, клуб снизил до 10 млн.
Арсенал намерен сократить зарплатную ведомость в клубе, а возвращение Мхитаряна в клуб только даст дополнительную нагрузку на нее.
Данным раскладом спешит воспользоваться Рома, где Мхитарян находится в аренде до конца текущего сезона. В Риме удовлетворены прогрессом футболиста и намерены подписать полноценный контракт с игроком.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.