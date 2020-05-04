Англия

"Джаллоросси" готовы отпустить армянина за 10 млн фунтов.

Лондонский Арсенал готов расстаться с Генрихом Мхитаряном за 10 млн фунтов. Об этом сообщает Sport Mole.

Аппетиты "канониров" значительно снизились в условиях карантина и желаемые ранее 18 млн фунтов за игрока, клуб снизил до 10 млн.

Арсенал намерен сократить зарплатную ведомость в клубе, а возвращение Мхитаряна в клуб только даст дополнительную нагрузку на нее.

Данным раскладом спешит воспользоваться Рома, где Мхитарян находится в аренде до конца текущего сезона. В Риме удовлетворены прогрессом футболиста и намерены подписать полноценный контракт с игроком.

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