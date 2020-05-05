Англия

Сам бельгийский полузащитник счастлив в клубе и не собирается уходить.

Ман Сити видит в Кевине Де Брюйне будущего капитана команды. Горожане собираются вскоре предложить ему продлить контракт, сообщил бельгийский журналист Кристоф Террье.

Также журналист, известный своими инсайдами по игрокам сборной Бельгии, утверждает, что Кевин счастлив в манчестерском клубе.

На решение Де Брюйне могут повлиять результаты апелляции "горожан" на исключение из Лиги чемпионов. Кевин недавно признался, что два года дисквалификации – "это очень много".

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил девять голов и сделал 20 ассистов в 35 играх за Манчестер Сити во всех турнирах.