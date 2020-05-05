Англия

Бывший форвард признался, что в АПЛ он столкнулся с новым вызовом в своей карьере.

Бывший болгарский нападающий Димитар Бербатов вспомнил свой переход в Тоттенхэм из леверкузенского Байера в 2006-м

"В молодости я думал, что за мной придут большие команды, к примеру, Барселона или Реал. Но агент мне в один момент сказал, что эти клубы не делали по мне никаких предложений, зато был вариант с Тоттенхэмом. На тот момент я не особо много знал об АПЛ, потому что находился в Германии и был сфокусирован только на этом чемпионате", — цитирует болгарина BBC Sport.

"Перейдя в Тоттенхэм, мне нужно было приспособиться к скоростям и упору на физику в Премьер-лиге. В Англии я увидел игроков, которых никогда не видел в Бундеслиге. Они выглядели как бодибилдеры. Я смотрел на это и не понимал что происходит. Но одно я знал точно, мне нужно еще больше использовать свой мозг. Это был вызов для меня".

В Тоттенхэме Бербатов провел два сезона, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед. В составе "шпор" болгарин отыграл 102 матча, отметившись 46 голами и 24 ассистами. Также Бербатов выиграл с северолондонским клубом последний на данный момент трофей Тоттенхэма — Кубок лиги в 2008-м.

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