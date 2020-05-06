Англия

Капитан команды поведал о проблемах коллектива.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поведал о внутренних проблемах команды, заявив, что секрет успеха находится в них самих.

"Как часть этой команды, я считаю, что наш главный противник на сегодняшний день — это мы самы".

"Я бы сказал, что иногда в этом сезоне, как команда, мы, вероятно, разочаровываем, будучи слишком непоследовательными в наших результатах. И не только, что касается финального счета, а и самой игры".

"Были времена, когда мы были так хороши в поединках, а потом мы немного теряли темп и были наказаны. Поэтому я бы сказал, что наш самый серьезный соперник — мы сами", — сказал Магуайр MUTV.

Ранее английский футболист заявил, что цель "красных дьяволов" — это не борьба за топ-4, а гонка за чемпионство.