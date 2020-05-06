Англия

Португальцы могут понести финансовые потери.

В ФИФА инициировали расследование трансфера полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, который перешел в январе из Спортинга за 47 миллионов фунтов, сообщает ESPN.

По данным источника, с соответствующей жалобой в организацию обратилась Сампдория. Напомним, в составе итальянской команды португалец выступал в сезоне-2016/17.

Отмечается, что Сампдория утверждает, что они имеют право получить десять процентов от суммы трансфера игрока, следуя условиями продажи Фернандеша в Спортинг в 2017 году.

Ранее сам португальский футболист рассказал, почему решил принять предложение Манчестер Юнайтед зимой этого года.