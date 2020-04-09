Англия

Футболист признался, что у него сложились прекрасные отношения с главным тренером.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, присоединившийся к команде в январе, рассказал, что был счастлив подписать контракт с "красными дьяволами".

"Я был счастлив сделать выбор в пользу МЮ. Когда предоставляется такая возможность, нужно хвататься за эту нее обеими руками. От таких предложений не отказываются", — цитирует португальца Goal.com.

"Для меня самым важным было доверие со стороны тренера. Когда ты меняешь клуб, не факт, что новый тренер будет ждать тебя с распростертыми объятиями. У меня же все получилось идеально".

Ранее сообщалось, что МЮ предоставит Олд Траффорд для борьбы с коронавирусом.

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