Футболист признался, что у него сложились прекрасные отношения с главным тренером.
Бруну Фернандеш, Getty Images
09 апреля 2020, 21:21
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, присоединившийся к команде в январе, рассказал, что был счастлив подписать контракт с "красными дьяволами".
"Я был счастлив сделать выбор в пользу МЮ. Когда предоставляется такая возможность, нужно хвататься за эту нее обеими руками. От таких предложений не отказываются", — цитирует португальца Goal.com.
"Для меня самым важным было доверие со стороны тренера. Когда ты меняешь клуб, не факт, что новый тренер будет ждать тебя с распростертыми объятиями. У меня же все получилось идеально".
Ранее сообщалось, что МЮ предоставит Олд Траффорд для борьбы с коронавирусом.
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