Англия

Форвард не сумел зарекомендовать себя в стане "синих".

Трансфер нападающего Андрея Шевченко из Милана в Челси в 2007 году вошел в список худших приобретений в истории английской Премьер-лиги по версии ESPN.

Также в неутешительный рейтинг вошел трансфер форварда Сергея Реброва из Динамо в Тоттенхэм в 2000 году, но он расположился лишь на 25-м месте.

Возглавляет же список бывших игрок Саутгемптона Али Диа, который прибыл в стан "святых" в 1996 году в качестве свободного агента, и провел за команду всего одну игру. Только дело в том, что Диа представили англичанам, как перспективного форварда, который даже забивал за сборную Сенегала, а на деле это оказался 31-летний игрок из любительской лиги.

Напомним, на сегодняшний день Шевченко тренирует сборную Украины, а Ребров — Ференцварош. Ранее сообщалось, что менеджер венгров может перебраться в Фенербахче.