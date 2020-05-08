Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

"С самого детства было видно, что это феноменальный игрок. Он резко выделялся даже на фоне старших ребят, а на матчах его еще детской команды нередко можно было заметить скаутов топ-клубов". Так вот: это все не про Вирджила ван Дейка, не про игрока, ставшего вторым в голосовании за Золотой мяч 2019.

Отмотаем пленку на 12 лет назад, и мы попадем в Тилбург. Там в детской команде Виллема II есть весьма посредственный правый защитник. Ничего необычного, для центра обороны недостаточно хорош. Невысокий, к слову – даже его младший на три года брат выше. В общем, играет, да и пусть играет, но ничего выдающегося ожидать не стоит.

Резкий скачок ван Дейка случился летом 2008 года, когда ему исполнилось 17. Тогда он резко прибавил в росте – ни много, ни мало, 17 сантиметров. В игровом плане такого скачка и близко не было: Вирджил вплоть до 2010 года находился в юношеской команде Виллема II. И потом, после 10 лет в клубе, покинул его совершенно бесплатно.

Неизвестно, что заметил в ван Дейке скаут Гронингена Мартин Куман (отец Рональда), однако благодаря его "наводке" Вирджил стал футболистом "бело-зеленой армии". Если из родной Бреды до Тилбурга было каких-то 30 километров езды, то до Гронингена было около 180. Впервые в жизни ван Дейку пришлось жить одному. Вскоре после своего перехода он отправился обучаться вождению – а до тех пор добирался на тренировки новой команды на велосипеде.

Лишь за несколько месяцев до двадцатилетия Вирджил дебютировал за первую команду Гронингена в игре с Ден Хаагом. Из его пяти матчей в том сезоне три пришлись именно на Ден Хаг. В конце мая 2011 Гронинген сражался с ними в плей-офф за Лигу Европы. В первом из этих поединков Вирджил вышел на поле на второй тайм при счете 0:1, чтобы укрепить оборону, но получилось так себе – команда проиграла 1:5.

Несмотря на это, Питер Хейстра выпустил ван Дейка в основе на ответный матч. Тим Матавж с паса Душана Тадича вывел Гронинген вперед, но вскоре Ден Хааг отыгрался после ошибки ван Дейка. Но во втором тайме уже Вирджил забил дважды, еще по мячу добавили Леандро Бакуна и тот же Матавж. Теперь было 5:1, но в пользу Гронингена. Однако в серии пенальти "бело-зеленые" дважды не забили и остались ни с чем (3:4).

Год спустя Вирджил уже был важным игроком Гронингена, когда первого апреля угодил в больницу. Дело было нешуточным: из-за проблем с аппендиксом и почками он провел в госпитале 13 ночей и даже успел написать что-то на манер завещания. Дней 10 он даже не мог ходить, а когда смог, то даже 10 метров давались с сумасшедшим трудом.

Следующий сезон ван Дейк провел на хорошем уровне в Гронингене, и летом встал вопрос о смене клуба. Говорят, Вирджила предлагали Аяксу, но технический директор амстердамцев Марк Овермарс предпочел подписать Майка ван ден Хоорна, ныне выступающего за Суонси.

Были еще варианты с Брайтоном, Краснодаром и Металлистом. Говорят, харьковчане договорились о его трансфере за 3 млн евро и сам футболист был не против перебраться в Украину. Но затем эти же деньги предложил Селтик, и Вирджил решил перебраться в Шотландию, чтобы иметь больше шансов попасть в английскую Премьер-лигу, в которой мечтал выступать. Ну а Металлист довольствовался Родриго Моледо.

Дебют ван Дейка в Лиге чемпионов выдался не лучшим: Селтик в Караганде проиграл Шахтеру (0:2), после чего казахи шокировали полмира, на радостях после игры зарезав барана прямо на футбольном поле. В Глазго, однако, "кельты" взяли свое (3:0) и вышли в группу Лиги чемпионов, где судьба свела их с Миланом, Барселоной и Аяксом. Команда ожидаемо заняла последнее место в группе, но как минимум один приятный момент все же был: домашняя победа 2:1 над Аяксом, которому за несколько месяцев до этого Вирджил оказался не нужным.

После двух чемпионств и Кубка Лиги в Шотландии для ван Дейка пришло время двигаться дальше. И снова в жизни ван Дейка важную роль сыграл Куман: теперь Рональд пригласил его в АПЛ, в Саутгемптон. За трансфер "святые" выложили 15,7 млн евро.

Уже в качестве футболиста Сотона Вирджил дебютировал за сборную Нидерландов в выездном матче отбора на Евро-2016 против Казахстана (2:1). Тогда ему было 24 года. Для контраста, партнер ван Дейка по центру обороны "оранжевых" Маттейс Де Лигт к своим 24 будет выступать за сборную семь лет.

В Саутгемптоне голландцу не потребовалось время на раскачку. Можно скептично относиться к рейтингам WhoScored, но в первых 18 играх Вирджил признавался лучшим игроком матча по версии этого ресурса. Уже тогда начались разговоры о том, что ван Дейк мог бы усилить Манчестер Юнайтед. Дальше рассуждений дело не пошло. Игрок остался на Сэнт-Мери и продолжил прогрессировать. Подкаты, перехваты, блоки, воздушные единоборства – все это Вирджил прокачал до высочайшего уровня, заслужив статус одного из лучших защитников Премьер-лиги.

К концу 2016 года СМИ вовсю трубили об интересе к ван Дейку со стороны Челси, Ливерпуля, Манчестер Сити и даже Барселоны. Больше всего было слухов о "горожанах" – настолько много, что к Рождеству "тайный Санта" из числа партнеров по Саутгемптону даже подарил ему футболку Сити.

Трансфера не случилось, а по окончанию сезона на авансцену вышел Ливерпуль, который видел в Вирджиле решение своих проблем в центре защиты. "Красные" вели переговоры с самим футболистом без согласия Саутгемптона, и взбешенный этим Сотон даже пожаловался в Премьер-лигу на нарушение правил. Ливерпулю пришлось публично извиниться. Вместе с тем, вопрос о трансфере отпал сам собой.

Вся эта история происходила на фоне травмы ван Дейка, из-за которой он не играл с января. Поэтому когда голландец в сентябре вернулся на поле, он не думал устраивать забастовки, а просто наслаждался игрой.

Длительный простой не отпугнул потенциальных покупателей ван Дейка: в декабре 2017 The Telegraph сообщал, что Манчестер Сити близок к покупке игрока за 60 млн фунтов. Летом журналист этого издания Дэйв О'Коннелл писал о подобных суммах так: "Если честно, я думаю, из-за всех разговоров в СМИ люди думают, что ван Дейк лучше, чем он есть на самом деле. Это хороший защитник, но цифры баснословные".

Звучит удивительно, но Манчестер Сити не смог удовлетворить финансовые запросы Саутгемптона, остановив свой выбор на альтернативном варианте – Эмерике Ляпорте из Атлетика Бильбао, который обошелся "горожанам" в 57 млн фунтов.

Ливерпуль, больше которого среди команд топ-6 в предыдущем сезоне пропускал только Арсенал, снова вернулся за ван Дейком. Саутгемптон так и не пошел на уступки, поэтому "красным" пришлось выплатить клаусулу в 75 млн фунтов, что зимой 2018 сделало Вирджила самым дорогим защитником мира.

Свои деньги голландец принялся отрабатывать сразу. В своем первом матче за Ливерпуль на Энфилде он забил победный гол в ворота Эвертона (2:1) в третьем раунде Кубка Англии. Но, что гораздо важнее, Вирджил навел порядок в расхлябанной обороне команды. Если раньше соперники нередко выставляли оборонцев мерсисайдцев посмешищем, то после перехода ван Дейка "красные" пропустили только 9 голов в 14 матчах Премьер-лиги (в 7 из этих встреч команда и вовсе не пропускала).

В том же сезоне Ливерпуль вместе со своим новичком дошли до финала Лиги чемпионов, но там уступили Реалу – 1:3.

Сезон спустя Ливерпуль снова дошел до финала главного европейского турнира, но в этот раз он победил Тоттенхэм 2:0, а ван Дейк был назван лучшим игроком финала.

В Премьер-лиге "красные" пропустили меньше всех, только 22 мяча в 38 играх и набрали 97 очков, но Манчестер Сити был еще лучше, набрав 98. Роль Вирджила в Ливерпуле подчеркивает тот факт, что он был назван лучшим игроком сезона в АПЛ и по версии футболистов, и по версии журналистов.

Кроме того, ван Дейк был назван лучшим игроком сезона по версии УЕФА. А вот в голосовании за Золотой мяч-2019 Вирджил отстал от Лионеля Месси на мизерные 7 баллов (679:686). Слабым утешением может служить то, что ван Дейк получил больше первых мест в голосовании, чем Лионель (69:61), но исход все-таки решается благодаря по суммарному количеству очков, а не первых мест.

И все же, неплохо, как для ненужного Виллем II игрока, а?