Англия

Также в команде года оказалось два игрока Ман Сити и по одному из Лестера и МЮ.

Британский таблоид BBC Sport, несмотря на то, что в Англии еще не принято окончательное решение о судьбе текущего сезона, составил символическую сборную сезона английской Премьер-лиги-2019/20.

В символическую сборную вошло сразу семь игроков Ливерпуля (Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Салах, Мане), в чемпионстве которого уже никто не сомневается. Также два игрока из Манчестер Сити (Де Брюйне и Агуэро) и по одному из Лестер Сити (Сеюнджу) и Манчестер Юнайтед (Бруну Фернандеш).

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