Англия

Фулбэк рассказал о планах на свое будущее.

Крайний защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон заявил, что не исключает варианта с возвращением в Шотландию, чтобы стать игроком Селтика в будущем.

"Если бы вы спросили меня сейчас, чем бы я хотел заняться в конце карьеры, я бы, конечно, хотел бы уйти на пенсию в Ливерпуле, но вы знаете, как тяжело играть на самых высоких уровнях, особенно когда вам исполнится 35-36 лет".

"Мне бы также хотелось надеть футболку Селтика и играть на Паркхед. Хочу ли я вернуться в какой-то момент в Глазго? Да, может быть", — цитирует Робертсона Goal.

Ранее шотландский футболист рассказал о противостоянии с нападающим Барселоны Лионелем Месси в прошлом году.