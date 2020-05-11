Англия

Экс-полузащитник Ромы в ближайшее трансферное окно может вернуться в Европу.

Хавбек Фламенго Жерсон интересен лондонскому Арсеналу, признался отец игрока Маркос Сантос в интервью Yahoo Sports.

"Никто не знал об Арсенале, но теперь я это вам говорю, теперь узнают все", — заявил Сантос.

"В прошлом году у нас были переговоры с Ниццей, но Жерсон только присоединился к Фламенго. Мы намерены творить историю в этом клубе, мы всегда за него болели. Жерсон очень счастлив", — добавил отец, отметив, что переговоры с французским клубом начинались с 20 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний Жерсон помог Фламенго выиграть чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес. На счету футболиста два гола в 27 матчах местной Серии А.

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