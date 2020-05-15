Англия

Известному рефери пришлось нелегко, когда он судил матчи Роя Кина и Пепе.

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург в интервью Daily Mail назвал пять футболистов мирового футбола, работа на матчах которых его больше всего раздражала.

Как оказалось, известному рефери было труднее всего обслуживать поединки с участием Роя Кина, Джона Оби Микела, Пепе, Йенса Леманна и Крейга Беллами.

Больше всего Клаттенбургу не нравился характер Роя Кина, который всегда "казался очень хладнокровным и хотел быть жестоким человеком" на футбольном поле. Кроме того, арбитр отметил большое эго легенды Манчестер Юнайтед, которое могло привести к дракам во время матчей.

Напомним, ранее бывший английский рефери Ховард Уэбб назвал свои самые главные ошибки, которые не может себе простить.