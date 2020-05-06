Англия

Бывший английский рефери в интервью порталу The Athletic вспомнил о своих главных ошибках в профессиональной карьере.

Ховард Уэбб знает, что его самая известная ошибка случилась в финале ЧМ-2010, когда Найджел де Йонг заехал ногой в грудь Хаби Алонсо. Более 900 миллионов людей по всему миру следили за решающим поединком того мундиаля, и это был не тот матч, в котором арбитру хочется делать грубую ошибку. Уэбб теперь понимает, что ему следовало показать де Йонгу красную карточку. В том моменте он просто не видел контакт с удобного угла и потому не знал, насколько грубую ошибку совершил, пока игра не закончилась. Испания тогда выиграл чемпионат мира, и ошибка Уэбба уже не казалась такой критической в итоге.

Сейчас Уэбб возглавляет Организацию профессиональных арбитров, которая занимается судейскими вопросами в США и Канаде. А своей главной ошибкой в карьере арбитра он называет другой эпизод.

"Я бы выделил тот матч, в котором я знал, что совершил ошибку", – рассказывает Уэбб в интервью The Athletic. – Это был матч в рамках АПЛ на Олд Траффорд, когда Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм в 2009 году.

В том сезоне была упорная борьба за чемпионский титул. На тот момент Ливерпуль был на три очка позади МЮ в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы претендовали на первое с 1990 года чемпионство, но им была необходима осечка команды сэра Алекса Фергюсона. И в начале того поединка с Тоттенхэмом, который состоялся в конце апреля, казалось, что осечки "красным дьяволам" не избежать.

Даррен Бент вывел "шпор" вперед на 29-й минуте, а спустя три минуты Лука Модрич удвоил преимущество гостей. Спустя десять минут после перерыва лондонский клуб по-прежнему вел со счетом 2:0, но тогда Уэйн Руни прекрасной передачей вывел на ударную позицию Майкла Каррика, который перепрыгнул через выбежавшего голкипера Эурелио Гомеса и затем завалился на газон. Уэбб сигнализировал о пенальти.

"Я видел, что Каррик был первым на мяче и затем голкипер врезался в него. Пенальти был очевидным, – говорит Уэбб. – Я ожидал обычного недовольства со стороны игроков, но не выражения абсолютного удивления и недоверия на лице у Гомеса. Уже через несколько секунд я понял, что принял неверное решение. Ситуация оказалась более сложной".

Повторы показали, что Каррик действительно был первым на мяче, но Гомес вышел и перчаткой двинул мяч в сторону. Это была чистая борьба. В то время не было VAR, и когда Уэбб обратился к своим ассистентам, никто из них не смог ему помочь. Уэбб оставил в силе свое решение. Он смотрел, как Криштиану Роналду подходит к отметке, чтобы исполнить пенальти.

"Я не стал менять решение, поскольку у меня не было явных свидетельств тому, что я принял неверное решение, кроме интуитивного чувства. Я надеялся, что Роналду промахнется, – вспоминает Уэбб. – Но он забил".

Роналду отправил мяч по центру и сделал счет 2:1. Уэбб надеялся, что Тоттенхэм сможет удержать победу, но лондонской команде этого не удалось. Спустя десять минут Руни сравнял счет.

Какие мысли крутились в голове у Уэбба в тот момент?

"Просто "о, черт", – отвечает он. – Ты просто знаешь, чувствуешь как арбитр. Ты видишь момент, который изменил ход игры. Ты видишь, к какому результату идет матч. При 2:1 еще сложно что-то сказать, но при счете 2:2 все уже становится понятно".

Гол Руни установил паритет в матче, Роналду вывел Юнайтед вперед спустя минуту, а еще через четыре минуты Руни забил свой второй гол. На 79-й минуте отличился Димитар Бербатов и установил окончательный счет – 5:2.



По истечении тех 33 минут Уэбб надеялся, что интуиция подвела его. Возможно, он принял верное решение. Но когда он дал финальный свисток, то все сомнения исчезли. Режиссер трансляции вывел на экран героя поединка. Им должен был стать Руни, который отдал прекрасный пасс на Каррика, оформил дубль и совершил ассист на Роналду. Но нет: в объективе камеры оказался Уэбб.

"Когда режиссер пропускает всех игроков и наводит камеру на тебя, арбитра, у тебя возникает не очень хорошее чувство, – говорит Уэбб. – Ты просто знаешь, что тебя ждет гора неприятностей".

Уэбб не помнит, приходил ли Харри Реднапп к нему, чтобы прояснить ситуацию, но СМИ подтверждают, что Реднапп ждал Уэбба в туннеле. В этом не было ничего необычного. Тренеры часто заходят к арбитрам после матчей, пребывая в различной степени гнева.



Жозе Моуриньо часто заходил к Уэббу, чтобы услышать его мнение по спорным вопросам, хотя до конфликтов дело не доходило. Уэбб никогда не настаивал на своем решении до конца и старался признавать ошибки. Он помнит, как признался тогдашнему тренеру Сандерленда Мартину О’Ниллу, что неверное решение в матче с Эвертоном испортит ему Рождество.

"Он вначале был очень возбужденным и раздраженным, но после начал утешать меня, – вспоминает Уэбб. – Он сказал: "Пусть это не портит тебе Рождество. Такие вещи случаются". Если бы я пытался оправдаться, наш разговор продолжался бы в агрессивном тоне".

Однажды после матча Челси – Манчестер Сити к Уэббу подошел работник Челси и к его огромному удивлению сообщил, что тренер Сити Мануэль Пеллегрини хочет перекинуться с ним парой слов. Уэббу казалось, что он провел ровный матч и шутил в беседе со своим ассистентом, что Пеллегрини, возможно, хочет пожелать ему удачи, чего никогда не случалось.

"Он подошел к двери, я открыл, а он сказал мне: "Прекрасная работа, хорошей поездки домой", – смеется Уэбб. – Нечасто тебя хотят поблагодарить за работу".

Такие эпизоды случаются очень редко. Уэбб вспоминает, что получил угрозу смерти после того, как поставил пенальти на 93-й минуте матча Евро-2008 между Польшей и Австрией.

Что касается ошибки в матче МЮ – Тоттенхэм, то она привела к обвинениям в том, что он болеет за "красных дьяволов". "Это неправда", – говорит он.

Уэббу иногда достается даже от своих друзей и членов семьи. Он говорит: "Настоящие футбольные болельщики страстно относятся к своим клубам. Клуб имеет для них едва ли не большее значение, чем семья". Уэбб часто обращался к своему отцу, чтобы он оценил его работу, потому что знал, что получит от него неприкрытую правду. Но болельщицкие пристрастия повлияли на его отношения с некоторыми друзьями, которые были недовольны его решениями.

"Я не поставил пенальти в матче Ливерпуля против Арсенала в Кубке Англии. Это было плохое решение, – вспоминает Уэбб. – Если честно, это решение я бы тоже изменил. Алекс Окслейд-Чемберлен сфолил на Луисе Суаресе, а я неправильно разобрался в эпизоде на большой скорости, и Ливерпуль в итоге уступил со счетом 1:2. Я зашел в раздевалку на стадионе Арсенала, и мой давний товарищ, с которым я ходил в школу и который болеет за Ливерпуль, отправил мне сообщение: "Ты по-прежнему мой друг, но это было ужасное судейство".

Вспоминая о своих ошибках, Уэбб расписывается в похвалах системе VAR, которую он помог имплементировать в МЛС. Уэбб подчеркивает, что 90% из более 500 матчей в его профессиональной карьере прошли ровно. Но лучше всего он помнит эпизоды, в которых принял ошибочное решение.

"Хорошо, что у нас есть система, которая помогает избегать вопиющих ошибок, пока мы очень довольны тем, как она работает, – говорит Уэбб. – Теперь мы можем избежать многих ошибок, а арбитры становятся более уверенными. Например, в матче на Олд Траффорд мне было бы намного легче в последние 30 минут, если бы я знал, что совершил ошибку, но у меня была бы возможность посмотреть повтор с другого угла и принять верное решение. Это же касается и матча между Арсеналом и Ливерпулем и эпизода с де Йонгом в финале чемпионата мира. За какие-то две минуты у меня была бы возможность пересмотреть эпизод, исправить явную ошибку и принять верное решение, и, возможно, сейчас я бы не вспоминал об этом по прошествии шести-семи лет".

Что касается той ошибки на Олд Траффорд, то Уэбб получил возможность извиниться перед Реднаппом, когда спустя несколько лет они вместе работали на телевидении.

"Мы выпили в баре после совместного телешоу", – вспоминает со смехом Уэбб.

The Athletic, перевод: Сергей Сакара

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