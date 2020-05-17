Англия

Француз в будущем может переехать на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением полузащитника Баварии Карентеном Толиссо, утверждает Express.

По данным источника, "манкунианцы" еще в зимнее трансферное окно делали попытку арендовать игрока. Сейчас же англичане хотят приобрести игрока на полноценной основе.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных", отличившись тремя голами и пятью ассистами.