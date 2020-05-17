Француз в будущем может переехать на Олд Траффорд.
Карентен Толиссо, getty images
17 мая 2020, 08:52
Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением полузащитника Баварии Карентеном Толиссо, утверждает Express.
По данным источника, "манкунианцы" еще в зимнее трансферное окно делали попытку арендовать игрока. Сейчас же англичане хотят приобрести игрока на полноценной основе.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Юнайтед может столкнуться с серьезной конкуренцией в гонке за хавбеком. К примеру, за Толиссо также охотится миланский Интер.