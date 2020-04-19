Миланский клуб обратил внимание на хавбека Баварии.
Корентен Толиссо, Getty Images
19 апреля 2020, 17:06
Полузащитник Баварии Корентен Толиссо попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб планирует укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытается приобрести игрока Баварии. Француз является более приоритетной трансферной целью "нерадзурри", чем Артуро Видаль.
Действующий контракт центрального полузащитника рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Толиссо также заинтересованы клубы из АПЛ.
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