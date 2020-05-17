Англия

Форвард поделился мнением о своем южнокорейском экс-одноклубнике.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни вспомнил о своем продолжительном периоде выступлений за Манчестер Юнайтед, высказав свое мнение о легенде "красных дьяволов" Парк Чжи Суне. Англичанин утверждает, что Парк был таким же важным звеном команды, как и Криштиану Роналду.

"Это безумие, но если вы скажете 12-летнему мальчику о Криштиану Роналду, он бы сразу ответил: "Да, он был великолепным игроком Манчестер Юнайтед", но если вы упомянете о Парк Чжи Суне, они могут и не знать, кто это такой".

"Тем не менее, все мы, кто играл с Парком, знают, что он был почти так же важен для команды, как и Роналду. Это из-за того, что Парк — командный игрок и многое дал коллективу. Именно такие футболисты, а не звезды, являются самой важной составляющей в спорте", — приводит слова Руни Goal.com.

Напомним, Парк с 2005 по 2012 год играл за МЮ под руководством Алекса Фергюсона. За это время он четырежды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.