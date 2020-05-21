Бразильский защитник заинтересовал лондонскую команду.
АЛЕКС ТЕЛЛЕС, GETTY IMAGES
21 мая 2020, 20:59
Челси вернулся в гонку за Алексом Теллесом, сообщает Jornal de Notícias.
По информации источника, Порту с радостью продаст футболиста за 30 миллионов евро, в то время как его клаусула составляет 40 млн.
Дело в том, что у игрока завершается контракт летом 2021 года.
В лице Теллеса Челси видит замену Маркоса Алонсо, которому не особо доверяет Фрэнк Лампард.
Ранее сообщалось, что интерес к Теллесу проявляет ПСЖ и готов в ближайшее время оформить переход.