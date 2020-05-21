Англия

Бразильский защитник заинтересовал лондонскую команду.

Челси вернулся в гонку за Алексом Теллесом, сообщает Jornal de Notícias.

По информации источника, Порту с радостью продаст футболиста за 30 миллионов евро, в то время как его клаусула составляет 40 млн.

Дело в том, что у игрока завершается контракт летом 2021 года.

В лице Теллеса Челси видит замену Маркоса Алонсо, которому не особо доверяет Фрэнк Лампард.

Ранее сообщалось, что интерес к Теллесу проявляет ПСЖ и готов в ближайшее время оформить переход.