Англия

Однако Манчестер Сити не намерен отпускать своего ведущего форварда.

Серхио Агуэро привлек внимание со стороны Реала и Интера, сообщил журналист Николо Скира.

По его информации, "сливочные" и "нерадзурри" уже связывались с представителями аргентинского нападающего.

Однако позиция Манчестер Сити в этом вопросе предельно ясна: клуб не намерен отпускать Агуэро, даже несмотря на то, что его контракт завершается 30 июня 2021 года.

Также отмечается, что переговоров между Агуэро и Наполи не было.

В текущем сезоне Агуэро провел 22 матча в АПЛ: на его счету 16 голов и 3 результативные передачи.