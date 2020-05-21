Однако Манчестер Сити не намерен отпускать своего ведущего форварда.
СЕРХИО АГУЭРО, GETTY IMAGES
21 мая 2020, 23:35
Серхио Агуэро привлек внимание со стороны Реала и Интера, сообщил журналист Николо Скира.
По его информации, "сливочные" и "нерадзурри" уже связывались с представителями аргентинского нападающего.
Однако позиция Манчестер Сити в этом вопросе предельно ясна: клуб не намерен отпускать Агуэро, даже несмотря на то, что его контракт завершается 30 июня 2021 года.
Также отмечается, что переговоров между Агуэро и Наполи не было.
В текущем сезоне Агуэро провел 22 матча в АПЛ: на его счету 16 голов и 3 результативные передачи.