Наставник "ирисок" высоко оценивает качества экс-футболиста Челси.
ДЖОН ТЕРРИ, GETTY IMAGES
22 мая 2020, 23:26
Карло Анчелотти впечатлен работой Фрэнка Лампарда и видит главным тренером в будущем Джона Терри.
"Я не удивлен, что Лампард стал тренером. Еще будучи футболистом, он обладал невероятным пониманием футбола".
"Я жду, что Терри также станет главным тренером. Сейчас он ассистент в Астон Вилле, но у обоих есть все качества, чтобы преуспеть в тренерской роли".
"Считаю, что Лампард прекрасно справляется в Челси", — приводит слова Карло Анчелотти Sky Sports.
Напомним, что Карло Анчелотти тренировал Челси на протяжении двух сезонов, сумев добиться хороших отношений с лидерами клуба в лице Джона Терри и Фрэнка Лампарда.