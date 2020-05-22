Англия

Наставник "ирисок" высоко оценивает качества экс-футболиста Челси.

Карло Анчелотти впечатлен работой Фрэнка Лампарда и видит главным тренером в будущем Джона Терри.

"Я не удивлен, что Лампард стал тренером. Еще будучи футболистом, он обладал невероятным пониманием футбола".

"Я жду, что Терри также станет главным тренером. Сейчас он ассистент в Астон Вилле, но у обоих есть все качества, чтобы преуспеть в тренерской роли".

"Считаю, что Лампард прекрасно справляется в Челси", — приводит слова Карло Анчелотти Sky Sports.

Напомним, что Карло Анчелотти тренировал Челси на протяжении двух сезонов, сумев добиться хороших отношений с лидерами клуба в лице Джона Терри и Фрэнка Лампарда.