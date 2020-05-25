Англия

В услугах бразильского хавбека заинтересован лично главный тренер "канониров".

Арсенал намерен заполучить Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Mail и ряд других источников.

В частности, в услугах 27-летнего атакующего хавбека заинтересован лично главный тренер лондонской команды Микель Артета. Он считает, что бразилец способен вывести Арсенал на тот уровень, что позволяет конкурировать с Манчестер Сити и Ливерпулем.

Известно, что Бавария не стала выкупать Коутиньо – срок такой опции истек несколько дней назад. Ожидается, что Барселона готова продать своего игрока за 80 миллионов евро.

Это стало бы проблемой для Арсенала, который не имеет таких средств, а также ситуацию усугубила пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл может заплатить 80 миллионов евро за Коутиньо.