В услугах бразильского хавбека заинтересован лично главный тренер "канониров".
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 17:58
Арсенал намерен заполучить Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Mail и ряд других источников.
В частности, в услугах 27-летнего атакующего хавбека заинтересован лично главный тренер лондонской команды Микель Артета. Он считает, что бразилец способен вывести Арсенал на тот уровень, что позволяет конкурировать с Манчестер Сити и Ливерпулем.
Известно, что Бавария не стала выкупать Коутиньо – срок такой опции истек несколько дней назад. Ожидается, что Барселона готова продать своего игрока за 80 миллионов евро.
Это стало бы проблемой для Арсенала, который не имеет таких средств, а также ситуацию усугубила пандемия коронавируса.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл может заплатить 80 миллионов евро за Коутиньо.